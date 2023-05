Torna a Cisterna il Campionato nazionale di tiro con l’arco storico

18 piazzole di gara, arcieri in costume dal Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Campania

Domenica prossima, a partire dalle ore 9, il centro storico di Cisterna tornerà a popolarsi di arcieri in costume medievale per disputare la tappa del Campionato Italiano di Tiro con l’Arco Storico.

La competizione è organizzata dall’Associazione Araldica Tres Tabernae e ONMIC, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, della L.I.A.S. (Lega Italiana Arcieri Storici) e dell’A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e della Provincia di Latina. Dopo il successo dello scorso anno, gli arcieri giungeranno dalle regioni Lazio, Toscana, Campania, presente anche una rappresentanza delle regioni Marche e Umbria, in forma ridotta a causa della nota alluvione.

L’evento coinvolgerà il centro storico di Cisterna a partire da Piazza XIX Marzo, l’area sosta antistante il palazzo comunale, il perimetro di Palazzo Caetani, con la presenza di 18 piazzole di gara, a bersaglio fisso o mobile, per la disputa di gare nelle varie tipologie di arco: tradizionale, storico, a foggia storica.

Vista la notevole affluenza di persone, al fine di poter permettere un regolare e sicuro svolgimento della competizione, nonché di poter permettere un regolare afflusso e deflusso dei cittadini, sono state disposte delle modifiche temporanee alla regolamentazione della viabilità nel centro e nel centro storico della città, e precisamente dalle ore 09 del 27 maggio alle di domenica 28 (e comunque fino al termine della competizione e manifestazione) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via San Pasquale – via Bassi (Area di sosta nella sola parte ad angolo con Via Cavour ove sono i ruderi e nelle adiacenze del Bocciodromo); contemporaneamente sarà vietato sostare con rimozione forzata ad esclusione degli autorizzati dall’organizzazione dell’evento nell’area di sosta compresa tra via Carducci e via Zanella antistante il Palazzo dei Servizi (intera area).

Dalle ore 17 del 27 maggio alle 18 del 28 maggio (e comunque fino al termine della competizione e manifestazione) via San Pasquale e l’area di sosta compresa tra via Carducci e via Zanella antistante il Palazzo dei Servizi (intera area) saranno chiuse al traffico veicolare ad esclusione degli autorizzati dall’organizzazione dell’evento.

