Sora, una Santa Messa per ricordare suor Elena Mattiucci

A otto anni dall’intitolazione del piazzale a suor Elena Mattiucci verrà celebrata una Santa messa per ricordare la figura della missionaria.La celebrazione è fissata per le ore 9.45 del 28 maggio 2023 presso la chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Sora.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare. La comunità della Madonna del Buon Consiglio, il volontario Massimo Di Ruscio e l’associazione culturale Iniziativa Donne ogni anno rinnovano il ricordo di una donna che ha dedicato la sua esistenza per aiutare il prossimo, impegnata anche nell ’emancipazione delle donne in Tanzania. Suor Elena è ricordata da molti per il suo praticare il bene e sempre dal contagioso sorriso di pace. Un momento di raccoglimento in preghiera è organizzato per domani mattina presso la Madonna del Buon Consiglio, detta delle Mele, alla periferia di Sora in località Vicenne.

