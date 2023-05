Donna uccisa a coltellate: la vittima è una 34enne

La donna uccisa in casa a Cassino in via Pascoli, dalle prime informazioni sembra essere una straniera di 34 anni originaria della Repubblica Dominicana. L’omicidio sembra essere accaduto dopo le 13, a dare l’allarme sono stati alcuni vicini e a quanto sembra la porta dell’appartamento era aperta.L’episodio si è verificato in pieno centro, dove il sabato si tiene il mercato.Dai primi riscontri sembra che l’appartamento fosse utilizzato come casa d’appuntamenti e che la vittima fosse una prostituta.

