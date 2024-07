Terminata la raccolta straordinaria a Colle San Magno (Frosinone): recuperati 100 mila kg di Pneumatici Fuori Uso, pari a oltre 12mila pezzi

Sono circa 100.000 i kg di Pneumatici Fuori Uso (PFU) raccolti dai volontari dell’Associazione Fare Verde Provincia di Frosinone Aps e Terra Nostra Aps lungo la strada chiamata “Tracciolino” che collega la Valle Latina con La Valle di Comino, entrambe in provincia di Frosinone nella zona delle profonde Gole del Fiume Melfa, fra i comuni di Colle San Magno e Roccasecca.

È stato necessario utilizzare attrezzature specifiche e volontari alpinisti per calarsi nelle gole, recuperare i PFU abbandonati anche fra altri rifiuti, legarli e riportarli al piano strada, grazie anche all’ausilio di argani di sollevamento. Un’azione durata alcuni mesi e che ha coinvolto la cittadinanza per sensibilizzarla sulla difesa dell’ambiente, della natura e della biodiversità.

“Abbiamo coinvolto decine di volontari e ci sono voluti 129 giorni e 11 camion per ripulire tutto il territorio dove erano stati abbandonati migliaia di pneumatici” – racconta Marco Belli presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone Aps – “Purtroppo quel degrado era il risultato di anni di comportamenti criminali che hanno visto anche sequestri giudiziari dell’area. Con la preziosa collaborazione con EcoTyre abbiamo ripulito tutto il dirupo sottostante il tracciato del Tracciolino. Ringrazio ancora una volta la disponibilità del team di EcoTyre, la sindaca di Colle San Magno e in particolare il sindaco di Roccasecca che con tanta pazienza ha sopportato il deposito temporaneo degli pneumatici negli scarrabili. Speriamo davvero che non si ripeta mai più una situazione del genere”.

Valentina Cambone, Sindaca di Colle San Magno ribadisce che “grazie ad un grande lavoro sinergico, è stata messa in campo un’azione importante a tutela del nostro territorio in uno degli angoli naturalistici più belli di Colle San Magno e dell’intera provincia. Ringrazio l’Associazione ambientalista Fare Verde Provincia di Frosinone Aps, la sua sezione di Colle San Magno e l’Associazione Terra Nostra con cui siamo riusciti a smaltire e a riciclare, a costo zero, i numerosi pneumatici abbandonati. Desidero, inoltre, ringraziare la Provincia di Frosinone per i lavori di messa in sicurezza effettuati nel novembre scorso, con l’auspicio, per tutti, che questo sia solo un primo passo verso la futura riapertura del “Tracciolino”.

Per Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre: “Iniziative come queste di raccolta straordinaria sono utili a raccogliere gomme abbandonate e soprattutto sono momenti di sensibilizzazione per la cittadinanza. Vogliamo infatti ricordare che in Italia esiste un sistema efficiente e organizzato di raccolta dei PFU presso i gommisti, il lavoro del nostro consorzio è quello poi di ritirarli e avviarli al corretto recupero”.

