Grande successo per la Convention “Più di un incontro” a Castrocielo

Grande successo per la Convention “Più di un incontro”, ormai tradizionale evento estivo organizzato dall’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli con la finalità di radunare, prima della ‘pausa estiva’, sindaci, amministratori locali e propri simpatizzanti per illustrare le azioni amministrative già intraprese, la programmazione dell’attività in corso in Regione Lazio ed in particolare il lavoro congiunto tra Regione Lazio e Governo Nazionale.

Un incontro che ha visto quest’anno la partecipazione dei vertici nazionali e regionali della Lega, grazie alla presenza del Ministro Salvini, collegato da remoto, del Sottosegretario Claudio Durigon, del Senatore Paganella, del Coordinatore Regionale Davide Bordoni, dell’On. Ottaviani e dell’On. Mario Abbruzzese, primo dei non eletti al Parlamento Europeo.

“ La presenza di circa 1000 persone, tra cui moltissimi sindaci ed amministratori locali provenienti non solo dalla provincia di Frosinone, ma da tutto il territorio del Lazio, conferma il buon governo che stiamo conducendo alla guida della Regione Lazio.

L’organizzazione della Convention infatti per noi costituisce un momento di particolare importanza, in quanto ha la finalità di radunare in un unica serata conviviale tutti coloro con cui giornalmente lavoriamo per la risoluzione di problematiche legate al territorio, ritenendo che non si possano scorporare politica e rapporti umani per una sana e proficua collaborazione.

Con l’occasione ho avuto modo di illustrare il lavoro svolto e programmato per i prossimi mesi in Regione Lazio, come l’ormai prossimo arrivo in giunta della nostra proposta di semplificazione urbanistica, in piena sintonia e continuità con l’attività portata avanti a livello nazionale dal Ministro Salvini, padre del ‘Salva Casa’.

Ringrazio il Ministro Salvini, il Sottosegretario Claudio Durigon, il Senatore Paganella, il Coordinatore Regionale Davide Bordoni, l’On. Ottaviani e l’On. Mario Abbruzzese per aver partecipato attivamente all’evento, conferma che, insieme, possiamo raggiungere importanti risultati per il nostro territorio.

COMUNICATO STAMPA