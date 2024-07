Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini: Opportunità per 48 giovani nei progetti di Servizio Civile Ambientale

La Provincia di Frosinone, ente accreditato all’albo nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche giovanili, annuncia con orgoglio la disponibilità di numerosi posti da impiegare nei progetti di Servizio Civile Ambientale. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione con la società di consulenza Nomina Srl, leader in Italia nel settore, presieduta dal dott. Michele Selicati, progettista di massimo livello nel Servizio Civile Universale. Ad annunciare l’approvazione del progetto è il presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che spiega come i progetti disponibili si concentrano principalmente nei settori della riqualificazione urbana e dell’educazione ambientale, offrendo complessivamente 48 unità. “Il Servizio Civile rappresenta un’esperienza unica di impegno sociale e cittadinanza attiva, con una forte valenza formativa, che permette ai nostri giovani di contribuire concretamente al miglioramento delle proprie comunità locali.” Dichiara in una nota il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone che continua affermando: “Siamo entusiasti di poter offrire queste opportunità ai giovani del nostro territorio. Il nostro impegno è volto a promuovere la formazione di nuove competenze e a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla salvaguardia del bene pubblico. Attraverso il Bando Ambientale, intendiamo fornire ai ragazzi le risorse necessarie per crescere professionalmente e personalmente, contribuendo al contempo alla tutela del nostro patrimonio ambientale”.

Questa iniziativa è un ulteriore passo verso la valorizzazione dei giovani e delle loro potenzialità, confermando il ruolo fondamentale della Provincia di Frosinone nel promuovere progetti di alto valore sociale e ambientale.”

COMUNICATO STAMPA