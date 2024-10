Strangolagalli – Inaugurazione sede dell’A.N.C. intitolata al “Car. Alberto La Rocca”

Nella mattinata di domenica 20 ottobre 2024, nella caratteristica cornice del Comune di Strangolagalli si è svolta la cerimonia di inaugurazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata al Car. M.O.V.M. Alberto La Rocca, trucidato a Fiesole nel 1944 quando, appena 20enne cadde sotto i colpi di un plotone d’esecuzione tedesco insieme ai Carabinieri Marandola e Sbarretti per salvare dieci ostaggi in mano al nemico. Una cerimonia cadenzata dal raduno di tutte le sezioni ANC della Provincia di Frosinone e di quella di Viterbo davanti alla Stazione Carabinieri di Strangolagalli, in Via Vittorio Emanuele III, da dove è partito un breve corteo anticipato dalla banda musica di Ripi-Strangolagalli e da due Carabinieri in Grande Uniforme Speciale della Compagnia di Sora. Il Corteo è arrivato dinanzi alla piccola e preziosa chiesetta della Madonna di Loreto dove, tutti i presenti sono stati coinvolti in una sentita celebrazione eucaristica officiata dal parroco Don Luigi Crescenzi che, figlio di un Maresciallo dei Carabinieri, ha rivolto alle persone ed ai Carabinieri, in servizio ed in congedo, una sentita omelia dove ha sottolineato i valori di semplicità, vicinanza, servizio che l’Arma dei Carabinieri incarna. La cerimonia si è conclusa con la Preghiera del Carabiniere. Subito dopo, proprio Don Luigi ha benedetto la Bandiera e la Ciarpa blu con la denominazione della Sezione dell’ANC ricevute dalla prima madrina dell’evento, la Benemerita Annamaria Lucciola, e dal Presidente della Sezione Maresciallo Tommaso Lucciola. Dopo la benedizione il Presidente ha disposto Bandiera e Ciarpa sull’asta a suggello dell’assunzione dei simboli da parte della Sezione. Presenti alla celebrazione i componenti l’Amministrazione Comunale di Strangolagalli, con il Sindaco Dott. Mauro Celli, numerosi sindaci del territorio, con i labari dei Comuni di Sora e Boville Ernica, i rappresentanti della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone. Per l’Arma in Congedo il Generale di Divisione Pasquale Muggeo, Ispettore Regionale ANC Lazio, e il Coordinatore Provinciale Car. Valentino Capitanelli oltre, come detto, ai presidenti e soci di tante ANC del territorio. Presenti i familiari del Car. M.O.V.M. Alberto La Rocca, in particolare il nipote omonimo, imprenditore Sorano che ha salutato e ringraziato gli organizzatori. Anche il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sora, Cap. Domenico Cavallo, il Ten. Giovanni Simeone comandante del NORM, i Comandanti della Stazioni Carabinieri di Strangolagalli e delle Stazioni contermini, nonché le rappresentanze del NORM, che hanno esposto una Alfa Romeo Giulia e le Moto Yamaha Tracer dell’Aliquota Radiomobile, hanno preso parte attiva all’evento. Successivamente le autorità civili, militari e religiose, si sono spostate in Piazza dove è stata deposta una Corona al Monumento ai Caduti e poi in via Via Municipio dove, proprio accanto alla sede del Comune, è stato effettuato il taglio del nastro, con la seconda madrina la Benemerita Giovanna Lucciola, ed inaugurata la sede concessa dall’Amministazione alla Sezione ANC. Presso il ristorante Elisir, dove è stata allestita una mostra di quadri dell’Arma dell’Artista Daniela Nardelli e dove è stata esposta una Moto Guzzi in dotazione ai Carabinieri del Reggimento Corazzieri, concessa dai figli del Cav. Mario Rufa di Veroli, tutti gli intervenuti si sono intrattenuti per un bel momento conviviale.

