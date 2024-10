Frosinone – I Carabinieri intensificano i controlli sulle strade nel weekend

Nello scorso weekend i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade per aumentare la sicurezza della circolazione e contrastare reati di natura predatorie ed il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi straordinari, che hanno interessato principalmente i comuni di Frosinone, Ceccano e Torrice, sono stati svolti nelle serate di sabato e domenica lungo le vie di comunicazione a maggior scorrimento urbano e nelle le aree della stazione ferroviaria e di stazionamento degli autobus del comune capoluogo, ove si registra un notevole afflusso di persone, con mirati controlli a soggetti di nazionalità straniera per verificare il regolare soggiorno sul territorio italiano.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 65 persone, controllati oltre 30 veicoli, elevate nr. 8 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada – principalmente per la carenza di polizze assicurative o la mancata revisione dei veicoli – ed un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Nel corso dei servizi di perlustrazione delle strade, una persona già destinataria di foglio di via obbligatorio, che le impediva di tornare nel comune di Frosinone, è stata sorpresa a piazza Pertini, ed è stata pertanto denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica ed allontanata nuovamente.

Le attività svolte per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato alla segnalazione di 2 assuntori di droghe leggere alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA