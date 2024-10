Frosinone, Strategia Territoriale: mercoledì l’incontro sul monitoraggio civico

È stato fissato per mercoledì 23 ottobre, presso l’aula consiliare del Comune di Frosinone (via del Plebiscito, 1) l’incontro con il partenariato locale, organizzato dall’Autorità di Gestione del FESR Lazio in collaborazione con ANCI Lazio, per l’avvio delle attività di monitoraggio civico delle Strategie Territoriali finanziate dall’Obiettivo di Policy 5 del PR Lazio FESR 2021-2027. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni, terzo settore, agli enti e agli stakeholder del territorio: con la manifestazione di interesse pubblicata nel 2023, i partner locali sono stati chiamati infatti a fornire un contributo all’elaborazione della Strategia Territoriale.

Alle 10 di mercoledì è prevista la registrazione dei partecipanti. Seguiranno quindi i saluti istituzionali del Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Interverranno Massimiliano Pacifico, autorità di gestione PR Fesr Lazio 2021- 2027; Benito Caringi, dirigente del settore urbanistica – responsabile della Strategia Territoriale del Comune di Frosinone; Giulia Sonzogno, Monithon; Luca Masi, Anci Lazio; Giulia Cibrario, OCSE. Il programma prevede poi le domande dei partecipanti, le conclusioni e le indicazioni per i prossimi step da intraprendere per la Strategia.

“Il Comune di Frosinone, con i 10 interventi previsti su tutto il territorio comunale inclusi nella Strategia Territoriale, intende migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzando l’identità della nostra comunità per una città più sostenibile sotto il profilo ambientale, più moderna sotto l’aspetto della mobilità, più adeguata ai tempi, attrattiva e inclusiva – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Una città che metta al proprio centro l’essere umano, portatore di specifici diritti e bisogni, raggiungendo gli obiettivi primari della salute e del benessere della nostra Comunità. L’incontro di mercoledì rientra nel percorso di ascolto e coinvolgimento nella co-pianificazione della Strategia Territoriale: l’obiettivo, infatti, è promuovere la partecipazione di tutte le categorie e degli attori sociali, in un’ottica di condivisione dei progetti che cambieranno il volto del capoluogo”.

Il progetto di monitoraggio civico consente di seguire l’avanzamento e i risultati conseguiti dagli interventi finanziati con le risorse del PR FESR Lazio 2021-2027 e, nello specifico, quelle destinate all’obiettivo di policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”. Si tratta di un progetto pilota – selezionato dalla Commissione europea e con la supervisione di esperti OCSE – finalizzato a sperimentare modalità innovative di coinvolgimento del partenariato nelle politiche di coesione realizzato dall’autorità di gestione insieme ad ANCI Lazio.

L’associazione Monithon, che da anni supporta attivamente le comunità locali, le associazioni e gli enti del terzo settore nel monitoraggio di progetti pubblici, dalla fase di programmazione fino al completamento degli interventi, accompagnerà i partner locali nella pianificazione e realizzazione delle attività di monitoraggio civico.

Obiettivo dell’incontro è presentare le caratteristiche principali del metodo con cui devono essere condotte le attività di monitoraggio civico, già sperimentato con successo nell’iniziativa “A scuola di Open Coesione”.

Si prega di inviare conferma di adesione all’indirizzo strategiaterritorialeFESR21-27@comune.frosinone.it.

