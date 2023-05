Daniele Maura: “Confermata la fermata Tav di Frosinone – Cassino”

Alta velocità a Frosinone, prorogato l’accordo fino al 31 dicembre 2023. Martedì scorso la firma tra regione e Rfi e il vicecapogruppo di FdI e membro della commissione trasporti Daniele Maura può annunciare che la fermata a Frosinone dei due Frecciarossa non si è fermata.

“Fino a poco tempo fa – ricorda Maura – sul sito di ferrovie dello stato era possibile prenotare fino a giugno. Adesso è ufficiale, grazie al lavoro dell’assessore Ghera, che dalla prima settimana d’insediamento, insieme a me e ai consiglieri eletti in provincia di Viterbo, si è messo al lavoro per rinnovare i servizi che sono ancora in fase sperimentale a Orte e Cassino-Frosinone, i treni continueranno a fermarsi per tutto il 2023”.

L’incontro con Ferrovie qualche giorno fa. “Con Rfi, esponenti del ministero dei Trasporti – continua Maura – e la direzione regionale trasporti. Abbiamo avuto conferma di poter continuare un servizio molto utile al territorio, seguito molto da vicino nelle sue fasi iniziali dall’on. Massimo Ruspandini, che nella scorsa legislatura era in commissione trasporti al Senato”.

“Adesso si possono aprire nuove opportunità e occasioni di sviluppo e crescita”.

Finora, il treno per Milano-Torino e quello di rientro la sera destinazione Napoli stanno funzionando, vi è stato un incremento notevole dei passeggeri.

“La sperimentazione sta andando al meglio,

la regione investirà 2 milioni e 100mila euro l’anno. Una somma importante e l’amministrazione Rocca, con l’assessore Ghera, non si è voluta sottrarre ma anzi, intende garantire ed implementare anche nel prossimo futuro con altri investimenti”.

Daniele Maura

COMUNICATO STAMPA