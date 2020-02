Sora (FR) – Mollicone: “Aprire sportelli di consulenza e sostegno contro il bullismo nelle scuole.”

Un interessante proposta contro il bullismo nelle scuole, viene lanciata dall’ esponente di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto, che tramite una nota stampa dichiara: ” Nella giornata di martedì, ho partecipato al convegno organizzato ad Arpino dalla Polizia di Stato, e che ha avuto come tema principale il cyberbullismo, un fenomeno che purtroppo è in forte espansione, soprattutto nelle scuole. Proprio da questa problematica, ho preso spunto per lanciare una proposta che credo possa trovare l’ approvazione di molti, ovvero la costituzione di uno sportello di ascolto per gli studenti. Un punto di sfogo che gli studenti potrebbero usare per raccontare i propri problemi, o semplicemente raccontare spiacevoli episodi verificatisi nell’ ambito scolastico. Un esperimento simile, fu realizzato nell’ Istituto Magistrale anni fa, riscuotendo un notevole successo. Nei prossimi giorni formalizzeremo questa proposta alla Consigliera Comunale con delega all’ istruzione Floriana De Donatis, affinché si faccia promotrice di questa proposta, che siamo sicuri piacerà a studenti ed insegnanti.”

