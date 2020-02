Sora (FR) – Associazione Sora 2.0: “Pronta la campagna I Love Sora”

Una serie di iniziative con l’ intento di promuovere l’ amore e il rispetto della propria città. È questa l’ ultima iniziativa che sta per essere realizzata dall’ Associazione Sora 2.0, che tramite il presidente, Mollicone Roberto, spiega nel dettaglio come si svolgerà l’ iniziativa: ” I love Sora, è una campagna volta a sollecitare i cittadini, al rispetto della nostra amata Sora. Molte volte ci troviamo a vivere situazioni dovute alla mancanza di rispetto che molti mostrano nei confronti della nostra città. Innumerevoli le mini discariche a cielo aperto, diffuse su tutto il territorio comunale, monumenti ed edifici pubblici imbrattati, beni pubblici distrutti, e parchi cittadini resi delle vere e proprio porcilaie. Proprio per questo abbiamo deciso di dare vita ad una serie di iniziative che abbiano come scopo, quello di dimostrare l’ amore per la città. Pulizie di luoghi pubblici contraddistinti dal degrado, opere di beneficenza, e iniziative di protesta contro l’ incuria e la maleducazione di alcuni dei nostri concittadini, sono solo alcune delle iniziative che porteremo avanti nei prossimi giorni, in una campagna che abbiamo deciso di chiamare I LOVE SORA.”

COMUNICATO STAMPA

