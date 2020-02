70° Stormo di Latina: stage formativo per gli studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico “U. NOBILE AVIATION COLLEGE” di Roma

Dal 10 al 14 febbraio il 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani” avente sede presso l’Aeroporto Militare “E. Comani” di Latina ha ospitato centoquattordici studenti dell’Istituto tecnico Aeronautico “U. Nobile Aviation College” di Roma per uno stage formativo condotto nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro” allo scopo di “far toccare con mano” alcune delle numerose attività condotte dall’Aeronautica Militare.Un progetto che ha visto per il terzo anno collaborare il 70° Stormo e l’Istituto Nobile e che si è posto quale obiettivo, quello di orientare e formare gli studenti delle classi III, IV e V attraverso la facilitazione e l’integrazione delle conoscenze acquisite durante i percorsi scolastici con le esperienze vissute e le competenze tecniche acquisite nella realtà operativa della Scuola di Volo. Accompagnati dai loro docenti, gli studenti hanno preso parte ad uno strutturato percorso formativo che ha visto l’alternanza di lezioni teoriche tenute in aula, alla quale sono seguite esperienze pratiche effettuate presso le postazioni operative quali la Torre di Controllo, l’Hangar del Gruppo Efficienza Aeromobili, la Stazione Meteo aeroportuale e i magazzini del Materiale Speciale Aeronautico.Attraverso tali esperienze dirette gli studenti hanno potuto così approfondire la conoscenza di argomenti quali l’esame dei cicli di approvvigionamento logistico dei materiali, i processi e le attività manutentive sui velivoli in dotazione al Reparto, l’elaborazione dei bollettini e delle previsioni meteorologiche, la gestione del traffico aereo ed, infine, i servizi di supporto Antincendio.La collaborazione tra il 70° Stormo e l’Istituto Nobile è stata avviata a seguito della sottoscrizione da parte del Ministero della Difesa e del MIUR di un protocollo d’intesa atto a promuovere l’interscambio tra scuola e mondo del lavoro, per permettere agli studenti di compiere scelte consapevoli nei loro percorsi futuri e di conoscere i possibili sbocchi occupazionali.Compito del 70° Stormo, posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare / Comando Terza Regione Aerea con sede a Bari è quello di selezionare e formare i futuri piloti dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e delle Forze Armate straniere. Dal 1938, anno della sua fondazione, la Scuola di Volo ha rilasciato oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.

comunicato stampa