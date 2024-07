Sora, concerto “JAMM BELL, JAAA!!!

Con entusiasmo e spirito di condivisione, sempre all’insegna dello studio, della sperimentazione e personalizzazione, l’associazione musicale “Le voci del cuore A.P.S.” terrà un concerto napoletano “JAMM BELL, JAAA!!!”, sabato 7 Luglio 2024, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta.

Un meraviglioso, frizzante e passionale viaggio tra le melodie più belle della MUSICA NAPOLETANA che di certo costituisce un patrimonio culturale materiale ed immateriale strettamente legato alla nostra storia e tradizione. Rappresenta, inoltre, una caratteristica riconoscibile e distintiva dell’Italia fuori dall’Italia.

Il patrimonio musicale della canzone Napoletana è vastissimo, per cui effettuare una scelta del repertorio non è stato affatto semplice.

L’idea di questa avventura nasce dalla passione per questa cultura, cercando di realizzare l’evento, ovviamente con immensa umiltà ed in punta di piedi, avvalendosi anche di preziosi consigli di musicisti Napoletani.

E’ stata fatta una accurata e logica ricerca dei brani tra questo vastissimo patrimonio partendo dal classico fino ai nostri giorni.

Il programma sarà vario: ce n’è per tutti i gusti.

Il Concerto si realizzerà con personali arrangiamenti attraverso solisti, Soprano, Tenore, Coro a 4 voci miste e Gruppo orchestrale costituito da: pianoforte, contrabasso/violoncello, clarinetto, violino, percussioni, chitarra/mandolino/mandola, fisarmonica.

Il titolo non è stato scelto a caso, JAMM BELL, JAAA!!! Esso, infatti, può assumere diversi ad addirittura contraddittori significati a seconda la variazione del tono e del carattere con cui si propone. Il titolo perfetto per rappresentare le contraddizioni della nostra società, le molteplicità interpretative legate all’essere di ognuno. Insomma tutto è e non è.

Un’interpretazione nel tentativo di distinguersi dalle stereotipate esecuzioni di maniera per esplorare il nuovo, dietro cui si comprende il lavoro, il sacrificio e la passione fra le tre componenti del cast, il gruppo orchestrale, il coro polifonico , le voci soliste e tutte le persone che cooperano per la buona riuscita dell’evento, attraverso la direzione del M° Manuela Abballe.

La cura del particolare ed il coraggio di osare saranno i protagonisti del concerto. Un grazie va all’Amministrazione del Comune di Sora, in particolar modo all’Assessore alla cultura Maria Paola Gemmiti ed al Sindaco Luca Di Stefano, per la fiducia accordataci e per essere sempre attenta a sostenere e coltivare le belle realtà del territorio.

Questo il cast del concerto che sarà presentato dalla giornalista Ilaria Paolisso:

CORO a 4 voci miste

Pianoforte e voci: Giacomo Cellucci, Emilio Cancelli

Batteria: Maurizio Di Tollo

Chitarra: Gianluigi Pizzuti

Fisarmonica: Vincenzo Alonzi

Mandolino e Percussioni: Peppe Licciardi

Contrabbasso: Mario Mazzenga

Violino: Simona Reale

Clarinetto: Luigi Mele

Tenore: William Schiavo

Soprano e solista: Stella Alonzi

Direttore: Manuela Abballe

Comunicato stampa a firma dell’Associazione Le Voci del Cuore