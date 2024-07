L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 conferma l’attaccante Lorenzo Didio anche per la prossima stagione

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica la conferma dell’attaccante del classe 2004 Lorenzo Didio arrivato a gennaio dal Rimini (serie C) ed autore di una super seconda parte di stagione con 6 reti pesanti in campionato in 17 presenze. L’attaccante abruzzese, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, in questi primi mesi in maglia bianconera ha dato peso specifico e gol all’attacco bianconero che aveva nel girone di andata fatto maggiore fatica. In virtù di un contratto fino al 2025, Didio sarà un elemento importante del roster di attacco a disposizione del tecnico Stefano Campolo.

