Approvato atto aziendale della ASL di Frosinone, Alessia Savo:” la fiducia dei sindaci premia il lavoro della Regione”

“L’atto aziendale approvato questa mattina, che ricalca le linee guida regionali della nuova rete ospedaliera e del piano assunzionale, è uno strumento fondamentale per l’intera provincia e segna un passo importante per la Asl di Frosinone”.Così la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, in merito all’approvazione dell’atto aziendale della Asl di Frosinone che questa mattina ha incassato il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti, riuniti nella Sala Teatro dal presidente della Consulta dei sindaci, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli.“Ringrazio tutti i sindaci – ha proseguito la Savo – che hanno votato una proposta coerente e in linea con l’indirizzo regionale, attestando fiducia e stima al lavoro che abbiamo messo in campo sin dal primo giorno alla guida della Regione. Un plauso al presidente Rocca e al lavoro della Direzione Strategica, guidata dal commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, per il fattivo impegno affinché si raggiungesse un obiettivo importante per la definizione del futuro della sanità provinciale. L’atto aziendale è una sfida per l’intero territorio che si basa su valori inderogabili, tra cui la centralità della persona, la medicina di prossimità, l’utilizzo della tecnologia per abbattere le liste d’attesa, la possibilità di garantire un equo accesso alle cure, la tutela delle fasce deboli e dei soggetti con fragilità, la valorizzazione del personale sanitario, il sostegno alla ricerca, alla formazione e al continuo e crescente miglioramento dell’assistenza e delle cure”.

Correlati