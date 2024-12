SOCIALE, BATTISTI (PD): “PIATTAFORMA PER I BUONI NON AUTOSUFFICIENZA ANCORA BLOCCATA”

REGIONE LAZIO CONTINUA A NON DARE INDICAZIONI CHIARE AI CITTADINI

“È inaccettabile che la giunta regionale del Lazio, continui a rinviare senza indicazioni certe, sulla gestione di servizi essenziali per i cittadini. La piattaforma per l’accesso ai buoni per la non autosufficienza, che era stata bloccata una settimana fa, avrebbe dovuto essere riaperta oggi, 3 dicembre, secondo le garanzie fornite. Tuttavia, ad oggi, peraltro giornata internazionale per la disabilità, non è stato chiarito come si intende procedere e i cittadini continuano a essere presi in giro”.

A dichiararlo è Sara Battisti, consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio.

“Solo pochi giorni fa – prosegue – avevo avuto rassicurazioni dall’assessore Maselli sul rispetto della data di riapertura della piattaforma, ma la realtà dei fatti è un’altra. Il servizio è fondamentale per garantire il sostegno a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità. Stiamo parlando di persone non autosufficienti e delle loro famiglie, che dipendono da questo strumento per ricevere l’assistenza necessaria. La situazione è diventata intollerabile. Continuerò a monitorare la situazione e a fare pressione affinché venga ristabilito un servizio essenziale. I cittadini, in particolari i più fragili, meritano risposte concrete, non promesse disattese”.