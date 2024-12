L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio della mezzala/trequartista Eros Rao

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio della mezzala/trequartista classe 2001 Eros Rao proveniente dalla Real Calepina (serie D girone C) con cui ha collezionato 13 presenze in questa prima parte di stagione.Cresciuto nel settore giovanile della Pergolettese, il neo acquisto bianconero ha lunghi trascorsi in categoria con oltre 115 presenze in serie D e 12 gol con le maglie di Gozzano, Sangiuliano, Pergolettese e Real Calepina.Il calciatore si è aggregato nella giornata di oggi al gruppo bianconero ed è a disposizione per il match di domenica con la Recanatese.Contestualmente la società comunica che hanno rescisso i propri contratti con il Sora i calciatori Lorenzo Roscioli, Christian Casali, Daniele Capparella, Lord Joel Martey ed Alessandro Pozzi.

COMUNICATO STAMPA