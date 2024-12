Studentessa di 15 anni investita fuori da scuola mentre attraversa sulle strisce, rianimata sul posto e ricoverata: è gravissima

Una studentessa di quindici anni è stata investita da un Suv all’uscita da scuola. La giovane stava attraversando la strada – sulle strisce – per raggiungere il papà che si trovava dall’altra parte, ma è stata drammaticamente travolta da un’auto. Momenti di apprensione e paura in via Falcone e Borsellino a Pescara finché al quindicenne non è stata rianimata in strada. In seguito, è stata trasportata d’urgenza con il codice rosso in ospedale e ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni, al momento, restano gravi.ll primo ad arrivare è stato ovviamente il papà, che come riportato da Il Pescara la stava aspettando dopo l’uscita di scuola situtata nella vicina Via Tirino. L’impatto è stato violento, da subito si è percepita la gravità della circostanza. Ora gli agenti della polizia dovranno indagare per capire come sia avvenuto il terribile incidente.

FONTE LEGGO.IT – FOTO ARCHIVIO