Sesso al parco vicino all’area giochi per bambini, due ventenni si nascondono sotto alla tovaglia per il pic nic ma arrivano i Carabinieri: «Rivestitevi»

Forse il caldo, forse gli ormoni e la passione. Fatto sta, che due giovani di 24 e 20 anni sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, beccati a fare sesso nel parco sotto alla tovaglia per il pic nic. È successo mercoledì intorno alle 19 a Sulmona, nell’area verde di viale Togliatti, a pochi metri dal parco giochi, frequentato da famiglie e bambini e dai due licei che si trovano nella zona.

Denunciati, ecco cosa rischiano

I giovani sono stati notati da alcuni passanti, che non hanno potuto fare a meno di chiamare le forze dell’ordine. Sono stati i carabinieri a interromperli nell’atto, intimandogli di rivestirsi. La coppia, vista l’aggravante del reato contestato, rischia una pena da sei mesi a quattro anni e sei mesi di reclusione dal momento che gli atti osceni sono stati posti in essere nei luoghi potenzialmente frequentati da minori. Pena che non consente la scelta di riti alternativi come la messa alla prova. Fonte leggo.it – foto archivio