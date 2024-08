Isola del Liri- Individuati i cani che hanno aggredito l’anziana donna

Il fatto risale a sabato scorso, quando due cani, di indole mordace, “bussano” alla porta di casa di un’abitazione di via Capitino ed aggrediscono un’anziana donna che grazie al pronto intervento del figlio evita il peggio. L’anziana, morsa agli arti, era costretta a portarsi in ospedale, per essere medicata.I Carabinieri, raccolte le scarne indicazioni fornite dalla malcapitata, attivano le ricerche e grazie anche alle informazioni fornite dalle persone del posto riescono ad individuare i due animali di grossa taglia, mettendo fine a momenti di paura vissuti nella città della cascata. I Militari, dopo aver accertato che i cani erano sconosciuti all’anagrafe canina, e quindi sprovvisti di microchip. collaborati dalla polizia Locale di Isola del Liri e dal personale dell’ASL di Frosinone, si sono recati dalla proprietà dei cani, non tanto distante dall’abitazione dell’anziana donna, per contestare le sanzioni previste e procedere a regolarizzare la loro iscrizione all’anagrafe canina.Ora i cani, un maschio e una femmina, razza corso, sono liberi nella loro proprietà, sotto stretta vigilanza da parte del proprietario che è stato invitato ad adottare ogni possibile cautela al fine di evitare il ripetersi in futuro di episodi simili. Foto archivio

