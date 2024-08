Provincia di Frosinone, programmati i lavori di manutenzione straordinaria sulla SP 225 ” Pastena – Lenola”

A seguito di un sopralluogo la Provincia di Frosinone ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada provinciale 225 “Pastena-Lenola”. Questo intervento, concepito nell’ambito dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’ promossa dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità di competenza dell’Ente, rispondendo alle esigenze dei cittadini e ottimizzando la percorribilità delle strade.I lavori interesseranno un tratto di 1,04 chilometri della SP 225, dallo svincolo al chilometro 3+800 fino al chilometro 4+840. Le attività previste comprendono: rifacimento della pavimentazione stradale con stesa di mano di ancoraggio e risagomatura del capostrada con conglomerato bituminoso binder, stesa del nuovo manto di usura per garantire una superficie stradale sicura e uniforme e rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente, conforme alle normative del Codice della Strada; installazione e adeguamento di barriere stradali per cento metri lineari tra il chilometro 4+400 e il chilometro 4+500 lato destro e adeguamento della quota di alcune barriere stradali esistenti che hanno subìto una variazione del piano di posa; pulizia e manutenzione dei fossetti laterali per circa 200 metri, al fine di garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire danni alla strada.Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha commentato: “Questi lavori sono fondamentali per migliorare la sicurezza stradale e rispondere alle richieste dei cittadini. L’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’ rappresenta il nostro impegno costante per garantire infrastrutture di qualità e sicure per tutti. Questo intervento sulla SP 225 è un passo importante verso una viabilità migliore e più sicura”.Il consigliere delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “La manutenzione delle strade provinciali è una priorità per la nostra Amministrazione. Con questo progetto, non solo miglioriamo la sicurezza stradale, ma riduciamo anche i costi futuri di manutenzione, garantendo una viabilità efficiente e sicura”.Andrea Amata, presidente della Commissione Lavori Pubblici, Viabilità ed Edilizia Scolastica, ha dichiarato: “Abbiamo risposto prontamente alle richieste dei cittadini di Pastena per questo tratto sottoposto a traffico intenso. Questo intervento era necessario da tempo per garantire una viabilità sicura e agevole. La nostra attenzione alle infrastrutture stradali è costante e continuerà con interventi mirati”. La Provincia di Frosinone continua a lavorare per garantire una viabilità sicura e funzionale, migliorando le infrastrutture stradali e rispondendo alle esigenze del territorio.

