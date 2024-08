Scarafone nel Centenario della Cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio sfiora l’ingresso nei Top Ten

Nel Centenario della gara Trevigiana Alberto Scarafone il Campione in carica CN ha conquistato un ottimo 11° posto.

Come sempre con il supporto della VimotorsportASD e dalla TEAM Paco74corse.Adesso si va verso l’ultimo atto del Campionato Italiano Supersalita in programma questo weekend in Umbria a Gubbio per disputare il TROFEO LUIGI FAGIOLI edizione 59. Abbiamo raggiunto Scarafone al telefono ecco il suo riassunto:

Conclusa la cronosclata Vittorio Veneto cansiglio,Una strada stretta ed insidiosa, ma allo stesso tempo organizzata in maniera impeccabile, è stata una gara all’insegna del divertimento e siamo stati felice di partecipare al centenario di questa cronosclata per portare in alto la nostra fantastica scuderia Vimotorsport che ci supporta da ben due campionati.

Contenti di aver partecipato e di aver riportato a casa un 11 posto assoluto.

Ringraziamo il team paco74 che da lontano ci ha sostenuto e tutti coloro che ci hanno onorato in questa gara.

Ora inizia la vera e propria concentrazione in vista dell’ultima tappa di Campionato Italiano Super Salita che ci vedrà chiudere i giochi nello scenario di Gubbio.

Grazie a tutti per il supporto ci vediamo tra qualche giorno sui campi gara.