Un uomo e’ precipitato nel fiume Liri in via Lungoliri Mazzini, alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi che si sono recati sul posto . Al momento non e’ dato sapere se sia stato un gesto volontario oppure sia caduto accidentalmente. Sul luogo oltre alle forze dell’ordine anche i Vigili del Fuoco che si sono calati nel letto del fiume per recuperare l’anziano.Dalle primissime informazioni sembra che l’uomo, un 80enne, non sia in pericolo di vita.

