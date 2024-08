Alessia muore per Covid durante la vacanza in Albania con figlio e marito. La madre: «Non aveva paura. Sembrava influenza»

«Alessia stava bene: il Covid​ le ha “infettato” il cuore» spiega la mamma di una trentottenne originaria di Sedico e residente a Mussoi, frazione di Belluno, riportando ciò che le hanno detto i medici che hanno assistito sua figlia nelle ultime ore di vita. Alessia Vidotto è morta il 15 agosto a Tirana, in Albania, dove si trovava in vacanza con suo figlio e suo marito Eroldi. Sorridente e spensierata, impiegata alla Marcolin, sarebbe deceduta nel giro di pochi giorni per una miocardite fulminante, una grave infiammazione del miocardio che, nella fase più acuta, può portare al collasso. In alcuni casi, questa patologia, solitamente causata da infezioni, malattie sistemiche o esposizioni a farmaci e tossine, arriva a richiedere un trapianto di cuore. In questo caso, stando a quanto appreso dalla famiglia, i medici non avrebbero avuto dubbi nell’attribuire la miocardite direttamente al Covid. leggo.it foto web

