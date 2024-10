Scarafone all’ultimo atto del CIVM

Questo weekend torna il CIVM con l’ultimo Round la Cronoscalata della Castellana giunta all’edizione Nr. 51.Al via Alberto Scarafone che torna sulla sua Osella PA 21 CN 2000 curata da Paco74corse e motorizzata Honda.Il driver è fermo da circa un mese dopo l’esperienza alla Monte Erice con l’osella PA 9.Il Raceweekend scatta venerdì 25/10 con le operazioni di verifica e accredito in località Ciconia. In serata la presentazione dei piloti nei pressi del Duomo di Orvieto e per finire l’organizzazione offrirà un apericena ai piloti presso il palazzo del Capitano. Sabato 26 Ottobre, dalle ore 08:30, sono in programma due sessioni di ricognizione sul percorso di 6.190 km della S.R.79 che dalla località San Giorgio porta fino a Colonnetta di Prodo. Domenica 27 Ottobre alle ore 08:30 Scatta la Gara con la Manche 1 seguita dalla Manche 2. Le premiazioni che chiuderanno la manifestazione di svolgeranno nella località colonnetta di Prodo – Orvieto. La manifestazione avrà copertura mediatica su Aci Sport TV e in streaming sui canali dedicati.

