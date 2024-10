Carofano Valentino protagonista al Mugello nonostante l’infortunio

Mugello Vittoria da urlo per Valentino Carofano lo scorso weekend si è disputata una delle tappe del campionato italiano FX Series il più atteso era il giovane pilota del Valentino Racing Team arrivato in Autodromo con un problema fisico (frattura al piede destro)i medici avevano consigliato di non prendere parte alla competizione perché era molto pericoloso, ma lui è stato molto testardo e con l’aiuto del suo ortopedico si fa fare una fasciatura è pieno di dolorifici partecipa all’evento:

venerdì con una pioggia torrenziale sale in auto e scende in pista per le prove libere e con tanta difficoltà sia fisiche e sia per trovare il giusto Setup alla sua monoposto, dopo un grande lavoro di squadra i tecnici riescono a fare un ottimo lavoro ritorna in pista per le qualifiche e dopo solo 4 giri segna il record e conquista la Pole Position.

Ecco il riassunto della gara Valentino Carofano compie un vero capolavoro conquista entrambe le gare al Volante della Lola F106 03 schierata dall’omonimo Team nonostante l’infortunio di cui abbiamo parlato sopra.

Comunicato stampa DRC sport management