Dalla Regione mezzo milione di euro per progetti su invecchiamento attivo. Savo (FdI): anziani risorsa irrinunciabile della società

“Il mantenimento di una vita attiva in età anziana è legato allo stato di salute e al grado di autonomia, alle reti affettive su cui contare ma anche al ruolo operativo e partecipativo nella comunità. Ecco perché la Regione sostiene azioni e progetti per prevenire l’invecchiamento precoce, costruire un sistema sociale di benessere che valorizzi gli anziani e fornisca loro strumenti di inclusione sociale, solidarietà intergenerazionale e coesione sociale.È stato pubblicato in questi giorni l’avviso pubblico per sostenere progetti originali e innovativi che promuovano il ruolo attivo dei nostri anziani in tre aree di intervento: 1. Impegno civico/cittadinanza attiva; 2. Partecipazione sociale e inclusione; 3. Valorizzazione delle competenze. Il bando è rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro nazionale del Terzo Settore che possono anche lavorare in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati. La dotazione finanziaria complessiva è di 500.000 euro e le domande dovranno essere presentate entro l’8 novembre 2024 esclusivamente via pec all’indirizzo inclusione.fragilita@pec.regione.lazio.it mentre l’avviso completo di tutte le informazioni è reperibile sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. Gli anziani non sono soltanto la nostra memoria storica, i depositari delle nostre radici e del nostro passato: sono anche il nostro presente, un patrimonio inestimabile e una risorsa irrinunciabile per tutta la società. E la Regione Lazio del presidente Rocca lavora costantemente a politiche mirate e organiche che valorizzino le loro esperienze, conoscenze e straordinarie capacità”. Così la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo.

Foto archivio