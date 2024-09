Sanità, liste di attesa: sale la protesta dei cittadini… e intanto Quadrini ringrazia la manager della Asl

Con i “ringraziamenti” alla manager Asl della “speciale” Commissione sanità del Comune di Sora pensavamo di aver toccato il fondo dell’ipocrisia politica.

No! C’è di peggio. Questa mattina il consigliere provinciale Gianluca Quadrini: “Si complimenta con la Asl per l’importante traguardo dell’abbattimento delle liste di attesa”.

Per cosa? Come se le numerose proteste dei cittadini della Provincia di Frosinone costretti ad aspettare anni per una visita non fossero vere.

FONTE PENNA E SPADA

