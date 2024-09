Frosinone, Carta Dedicata a Te: le modalità di ritiro e fruizione

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Paolo Fanelli, sta inviando, in questi giorni, le comunicazioni ai beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024, con le relative modalità previste dalla normativa per il ritiro e la fruizione della stessa.

I beneficiari della Carta potranno ritirarla presso qualsiasi ufficio postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 ottobre, dal 5 al 31 novembre). Per procedere al ritiro, è necessario presentare allo sportello il proprio codice di riferimento (indicato nella comunicazione inviata dal Comune), un documento di identità in corso di validità e codice fiscale/tessera sanitaria.

I beneficiari dal 2023 già in possesso della Carta riceveranno l’importo direttamente sulla tessera di cui sono titolari; non sarà dunque necessario recarsi in ufficio postale. In caso di smarrimento della Carta, è possibile richiederne la sostituzione in ufficio postale, presentando allo sportello un documento di identità, codice fiscale/tessera sanitaria e la denuncia presentata all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Per non perdere la somma accreditata (500 euro destinati all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o in alternativa di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale), è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28/02/2025, pena decadenza dal beneficio.

Copia della lettera potrà essere ritirata dai cittadini, muniti di documento di riconoscimento o delega, direttamente presso l’Ufficio Sportello per la Famiglia nella sede comunale di Via Armando Fabi, 129/131, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

COMUNICATO STAMPA