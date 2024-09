La Provincia di Frosinone,rappresentata dal Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini, presente all’evento “IA e Cybersecurity: la tecnologia al servizio del futuro”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato ieri alla giornata di approfondimento dedicata al tema “IA e Cybersecurity: la tecnologia al servizio del futuro”, un evento di grande rilievo che ha visto la partecipazione di esperti del settore e figure istituzionali presso il palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale a Roma.

“L’intelligenza artificiale e la cybersecurity rappresentano due pilastri fondamentali per il futuro della nostra società. In un contesto in cui le tecnologie avanzano a un ritmo esponenziale, è cruciale garantire che la sicurezza informatica accompagni questa evoluzione per proteggere i dati, le persone e le istituzioni. Questo evento ci ha offerto l’opportunità di confrontarci su temi complessi e di grande attualità, rafforzando la consapevolezza dell’importanza di un approccio informato e condiviso”, ha dichiarato il Presidente Quadrini che, nel ringraziare le associazioni ANFP, AEPI e NSC per l’invito e il momento di grande informazione e formazione, ha voluto, in modo particolare, soffermarsi sull’intervento del Presidente dell’ANFP, Emanuele Ricifari, ex Questore di Agrigento, dirigente generale della pubblica sicurezza, ha offerto una visione chiara e approfondita sui rischi e le opportunità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito pubblico e privato. “Mi complimento con il Presidente di ANFP per la qualità del suo intervento, ricco di spunti di riflessione e indicazioni operative concrete che potranno guidare il lavoro di tutti coloro che si occupano di sicurezza e innovazione tecnologica”, ha sottolineato. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al magistrato del tribunale dei minori e docente di dirigenza delle Forze di Polizia, Dott.ssa Rossana Ferraro, per il suo contributo fondamentale alla giornata. “Il suo intervento ha offerto una prospettiva giuridica e formativa di grande valore, evidenziando l’importanza di garantire una formazione costante e adeguata per chi opera nel settore della sicurezza informatica e nelle forze dell’ordine”, ha aggiunto il Presidente. In conclusione, il Presidente ha ribadito l’importanza dell’informazione e del confronto su questi temi: “Solo attraverso una conoscenza diffusa e un dialogo aperto potremo affrontare le sfide poste dall’innovazione tecnologica, per garantire un futuro sicuro e sostenibile.”

L’evento si è confermato un’importante occasione di approfondimento, contribuendo ad arricchire il dibattito pubblico su temi cruciali per il futuro del Paese.

