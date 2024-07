Roccasecca, successo per la mostra fotografica “Ieri e oggi”

Gli organizzatori: “Tantissimi visitatori, ripeteremo l’esposizione il 5 agosto in occasione della Pizza Fritta”.

Tra le iniziative più riuscite della notte bianca di Roccasecca in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, c’è stata sicuramente la mostra fotografica dal titolo, “Ieri e oggi”, realizzata dal collettivo “Gli Amici del presepe” attraverso l’archivio della famiglia di Sturco e quello di Pompeo Cataldi. La mostra è stata allestiva in vicolo Giovinazzi e curata da Valeria Notarangeli.

Negli angoli dello storico vicolo roccaseccano sono state posizionate numerosi fotografie che raccontano il tempo andato, gli episodi della storia locale, i personaggi più importanti, le scene della vita quotidiana, oltre a tanti momenti della vira religiosa.

Ad arricchire la mostra poi, la presenza anche di tanti oggetti della tradizione.

Una mostra riuscitissima che ha attirato tantissima gente ed è stata inaugurata con la presenza di diversi membri dell’amministrazione comunale di Roccasecca e dal maresciallo capo Angelo Iodice, comandante della stazione dei carabinieri di Roccasecca.

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro – ha detto Gennarino Marcuccilli, in rappresentanza del collettivo “Gli Amici del presepe” – la mostra è stata un successo. I visitatori sono rimasti affascinati dalle fotografie. Sicuramente ripeteremo l’esperimento in occasione della festa della pizza fritta del 5 agosto, abbiamo ricevuto tante richieste in tal senso e cercheremo di soddisfarle. Voglio ringraziare in particolare la famiglia Di Sturco e la famiglia di Pompeo Cataldi che ci hanno messo a disposizione le foto. E poi tutti coloro che ci hanno aiutato. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti”.

