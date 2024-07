Apice del caldo, picchi fino a 42°C ed afa alle stelle in città e notti tropicali per tutti

La cupola di aria calda africana sta per raggiungere la sua massima espansione sull’Italia. Si parte con valori mattutini già molto alti, prossimi o superiori ai 30°C su diverse regioni ma nelle ore centrali della giornata andrà molto peggio. Su diverse località si toccheranno i 40°C e in alcune zone si potranno anche superare. Di rilievo saranno anche le temperature di questa sera e quelle della notte su venerdì, prevediamo che molte località saranno ancora intorno ai 30°C a mezzanotte con la complicazione di tassi di afa elevatissimi. L’apice del caldo abbraccerà sia la giornata odierna che quella di domani ma da venerdì pomeriggio si faranno avanti i primi forti temporali al Nord, sintomo di un cedimento dell’anticiclone che inizierà molto lentamente a retrocedere verso le basse latitudini ma ci vorranno ancora alcuni giorni prima che la calura abbandoni completamente tutta l’Italia. Vediamo allora come andrà in queste due giornate. Come abbiamo detto in apertura, la giornata di oggi giovedì vedrà la massima espansione sul nostro territorio della bolla di aria calda di matrice africana. L’aumento della pressione impedirà anche l’instabilità pomeridiana sui rilievi alpini e in Appennino che si ridurrà a sparuti piovaschi. Avremo anche un picco delle temperature con punte superiori ai 40°C su molte regioni, localmente fino a 42°C al Sud. Temperature che saranno affiancate da alti tassi di umidità e che quindi saranno mal tollerate dal nostro fisico rendendo la calura opprimente. Probabilmente il momento peggiore sarà questa sera e nella notte quando sull’entroterra costiero e nelle valli potremo avere saturazione con valori di temperatura superiori ai 26/27°C. Bollino rosso per almeno 14 città, tra le peggiori Bologna, Milano, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Pescara. Questi sono i valori di temperatura attesi. Nella giornata di venerdì i valori di geopotenziale diminuiranno al nord a causa del passaggio di un fronte di instabilità. Avremo forti temporali dal pomeriggio sui settori alpini, prealpini e pedemontani centro orientali in graduale discesa per la sera e la notte verso i settori di pianura compresi tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Nel contempo le temperature massime toccheranno ancora punte di 40/41°C al Centro e al Sud. Queste sono le massime attese e le zone interessate dai temporali.

Fonte 3bmeteo, foto archivio