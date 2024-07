Nell’estate Ciociara irrompe Anagni Rock con gli Heroes and Monsters

La Città dei Papi suona il Rock. Ad Anagni domani (20 luglio) suonano tre eminenze “sacre” della musica rock per dare vita ad un concerto pronto ad infiammare gli animi. Gli Heroes and Monsters tornano in Ciociaria ad un anno di distanza dallo strepitoso successo dell’estate scorsa. Stavolta sarà il palco di piazza Cavour ad ospitare la performance del power trio composto da Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt, batterista degli Evanescence e Todd Kerns, bassista e cantante di Slash, fondatore e lead guitar dei Guns and Roses e di The Conspirators, la band che accompagna Myles Kennedy. Come ad Alatri, ad aprire l’evento saranno i Vivere Vasco, Tribute band di Vasco Rossi tra le più apprezzate a livello nazionale per un tributo alla musica del Kom nell’ennesima estate di sold out negli stadi del Rossi più famoso d’Italia. Un Open Act di spessore, che scalderà il pubblico in attesa degli “Heroes and Monsters”.

Il power trio nato in piena Pandemia, è ormai una realtà consolidata del panorama rock mondiale, con un repertorio proprio da cui è nato anche l’album “Angel Never Sleep”. Il concerto sarà un mix di inediti e rivisitazioni di brani che arrivano dalla carriera dai tre protagonisti sul palco e che rappresentano pietre miliari della storia del rock per un live che è una miscela travolgente di potenza e ritmo, ma anche ballads, melodie e virtuosismi.

Anagni Rock, promosso dalla You Marketing, agenzia specializzata in grandi eventi, grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale di Anagni ha tutti gli ingredienti per essere un evento da ricordare negli annali della bellissima città ciociara oltre che nella memoria di tutti coloro che saranno presenti.

Già dall’annuncio dell’inserimento della data anagnina tra gli appuntamenti del Raw Power Summer Tour dato dal trio sui loro canali social, è cominciata la bagarre degli amanti di rock per organizzarsi e farsi trovare pronti sotto al palco per un evento irripetibile e gratuito che darà l’opportunità ai fan anche di vedere e interagire da vicino con i tre musicisti.

Per l’occasione, alle ore 17 è previsto anche il Meet and Greet con gli artisti che darà modo ai fan di scambiare quattro chiacchiere con Stef Burns, Todd Kerns e Will Hunt che poi firmeranno anche autografi e gadget. Come detto, irima del concerto degli Heores and Monsters, open act alle 21 con l’esibizione dei Vivere Vasco, Tribute Band di Vasco Rossi tra le più apprezzate.

COMUNICATO STAMPA