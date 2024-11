RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA GUARDABASSI E APPIA NORD/COLLINA DEI PINI

Cisterna di Latina – Sono in dirittura di arrivo due nuovi importanti interventi sulla viabilità di Cisterna.

Le strade interessate sono via Guardabassi, in località Borgo Flora, e via Appia Nord in località Collina dei Pini.

Il primo intervento, già appaltato e cofinanziato da Astral per 255mila euro e Comune per 205mila euro, interesserà l’arteria che collega la frazione di Borgo Flora con via Toti e attualmente in uno stato di degrado esteso e in alcuni punti avanzato.

Al fine di garantire un’idonea manutenzione e massimizzare la durabilità dell’intervento, saranno effettuate le opere di rifacimento della pavimentazione stradale fino allo strato di binder, prevedendo la posa in opera di un rinforzo in geogriglia rivestita con uno strato di bitume, tra la massicciata e il conglomerato bituminoso nei tratti maggiormente ammalorati. Inoltre sarà risagomata la banchina prevedendo cunette per lo spurgo delle acque, infine il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Per il secondo intervento, invece, sono in corso le operazione di appalto.

Il tratto dell’Appia Nord interessato è quello di competenza comunale e compreso tra il cimitero e il km 50,030.

Interamente finanziato con fondi di bilancio comunale, l’importo complessivo dei lavori è di 613.449 euro e in via prioritaria si prefigge la messa in sicurezza del tratto stradale. Questo, infatti, in alcune parti è fortemente danneggiato a causa delle radici degli alberi che nel tempo hanno fessurato e pericolosamente ondulato il manto stradale.

Per questo è stato dato incarico ad un agronomo di verificare lo stato di salute degli alberi che fiancheggiano la strada e stabilire le modalità d’intervento per garantire la sicurezza stradale ma al tempo stesso salvaguardare l’essenza arborea.

«Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale verso la messa in sicurezza e il decoro delle strade cittadine seguendo un ordine di priorità in termini di emergenza – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli -. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio comunale e le opportunità offerte dai bandi regionali e ministeriali, nonché l’opera svolta dal nostro Servizio Progettazione Lavori Pubblici, in questi anni stiamo riqualificando vari tratti della rete stradale urbana ed extraurbana cercando di passare dalla tamponatura d’emergenza delle buche ad complessivo rifacimento in grado di durare negli anni».

Correlati