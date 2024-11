SANITÀ, CAMPOLI CHIEDE NUOVA CONVOCAZIONE CONFERENZA SINDACI PER DISCUTERE ATTO AZIENDALE ASL FROSINONE

LA RICHIESTA È SOTTOSCRITTA DA TANTI SINDACI DEL TERRITORIO.

Il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, ha formalmente richiesto la convocazione di una nuova Conferenza dei Sindaci per discutere sulle vicende riguardanti l’atto aziendale Asl di Frosinone approvato lo scorso 4 luglio 2024. La richiesta, inviata al Presidente della Conferenza dei Sindaci, Dott. Mastrangeli, e al commissario ASL, Dott.ssa Pulvirenti, nasce dall’esigenza di rivedere il piano aziendale che, nella sua formulazione attuale, risulta difforme rispetto a quanto concordato in assemblea lo scorso luglio.

Campoli ha ricevuto il sostegno di una vasta rappresentanza di amministratori locali, tra cui i primi cittadini di Acuto, Ferentino, Guarcino, Trevi nel Lazio, Morolo, Filettino, Cassino, Paliano, Fontana Liri, Posta Fibreno, Torre Cajetani, Trivigliano, Piglio e Villa Santo Stefano. Primi cittadini rappresentano una parte significativa della popolazione della provincia e condividono l’urgenza di rimettere al centro del dibattito le esigenze territoriali e la tutela della sanità locale, con particolare riferimento al ruolo strategico del presidio San Benedetto di Alatri.

“Chiediamo – ha spiegato Campoli – che la nuova assemblea sia convocata entro e non oltre il 15 dicembre 2024, per garantire un confronto chiaro e trasparente su un piano che incide profondamente sull’organizzazione sanitaria del nostro territorio. La salute dei cittadini deve essere una priorità e non possiamo accettare decisioni che non rispecchiano le istanze espresse dai Sindaci della provincia. L’auspicio è che la Conferenza dei Sindaci si riunisca al più presto per affrontare in maniera condivisa e partecipata le criticità riscontrate, al fine di garantire una sanità territoriale più equa ed efficace”.

COMUNICATO STAMPA