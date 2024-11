«Quella maestra molesta i nostri figli», trenta genitori fanno irruzione a scuola e linciano la docente

Un gruppo di genitori entra a scuola e picchia ferocemente una maestra e suo padre, che aveva provato a difenderla. La docente di sostegno, accusata di molestie verso i figli, è stata assalita giovedì mattina in una scuola di Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia (Napoli). A scuola, casualmente, erano presenti anche i genitori della vittima. Il padre ha provato a difendere la figlia ma ha riportato la frattura di un polso; per la docente la diagnosi è stata di trauma cranico, causato dai colpi ricevuti.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per portare in salvo la donna e i genitori.All’origine dell’aggressione sarebbero voci, diffuse sui social, su comportamenti tenuti dalla docente verso alcuni alunni. I genitori hanno chiesto l’allontanamento immediato della docente, presentando accuse pesantissime: video girati senza autorizzazione, allusioni di carattere sessuale e comportamenti inappropriati nei confronti dei bambini, anche di quelli con disabilità. (LEGGO) – FOTO ARCHIVIO

