Regione, Battisti: “Il Lazio che sarà, sei proposte per la regione e la provincia di Frosinone”

La capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali, Sara Battisti, ha presentato, nell’ambito dell’iniziativa “La Regione che sarà, sei proposte per il Lazio”, un pacchetto tematico di idee per il Lazio del futuro, con Alessio D’Amato presidente.

Sei progetti, che si trasformeranno in proposte di legge nel corso della legislatura, “scritte – spiega Sara Battisti – grazie agli impulsi e alle sollecitazioni di cittadini e associazioni che hanno svolto un lavoro straordinario in questi anni e rappresentano la bussola per il Lazio che vogliamo proseguire a costruire, vicino alle istanze delle persone, orientato al futuro e che non lasci indietro nessuno”.

“Il programma di Alessio D’Amato è solido – prosegue – prevede coperture finanziarie e tempi di realizzazione per ogni provvedimento. Queste proposte vanno ad aggiungersi a quello che ritengo il miglior disegno del futuro per il nostro territorio. Abbiamo bisogno di un Lazio e di una Provincia di Frosinone che continuino a crescere in modo in modo omogeneo, in maniera sostenibile, con le piccole comunità al centro de progetto perché sono le più capaci di mettere in campo fantastiche reti solidali, di fare sinergia. Penso ai tanti piccoli centri, che vanno aiutati, per colmare le loro debolezze in altri campi e per non disperdere uno straordinario patrimonio. E poi sanità, con l’università nelle corsie e in questo senso un ruolo nevralgico lo avrà l’Ateneo di Cassino, vero motore di crescita, cultura e innovazione; spazi regionali gratis ai giovani professionisti, un nuovo slancio per le professionalità turistiche del territorio, il lavoro per i nostri ragazzi, un nuovo polo scientifico, la cultura e la legalità. Proposte attuabili, che spiegherò nel dettaglio, e che rappresenteranno il mio impegno – conclude – nei prossimi cinque anni”.

Di seguito il dettaglio:

1 – COMBINARE DOMANDA E OFFERTA: NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I GIOVANI

Attraverso un protocollo d’intesa tra aziende e Consorzio Industriale del Lazio si rafforzerà il legame tra imprese e mondo della formazione. La stretta collaborazione permetterà di individuare correttamente e prontamente domanda e offerta dei posti di lavoro, fornendo ai giovani anche indicazioni sulle opportunità derivanti da alcuni percorsi di studio, e permetterà alle aziende di reperire le risorse umane sul territorio. Il modello da seguire è quello già conosciuto e virtuoso della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio.

2 – FACOLTÀ DI MEDICINA A CASSINO E POLO SCIENTIFICO

Un nuovo slancio al Sistema Sanitario attraverso l’istituzione della Facoltà di Medicina presso l’Università di Cassino per favorire l’inserimento di nuovi specializzandi e contrastare la carenza di specialisti e personale sanitario. Attraverso la creazione di un Polo scientifico nella provincia di Frosinone, inoltre, verranno messi in relazione gli ospedali del territorio e le industrie del settore per migliorare i servizi e sviluppare innovazione a vantaggio della salute dei cittadini.

3 – SPAZI REGIONE GRATIS A GIOVANI PROFESSIONISTI

Uno spazio per tutti tra condivisione e creatività. Mettere a disposizione a titolo gratuito gli immobili non utilizzati, e gli immobili confiscati alla mafia, di proprietà della Regione Lazio, per dare spazio e sostenere i giovani professionisti del territorio. Istituire un Fondo per canoni di locazione agevolati per avviare la propria attività professionale.

4 – UN NUOVO CORSO DI STUDI E IL “WE GIL” CIOCIARO

Proporrò l’istituzione di un nuovo corso di studi a Cassino. Attraverso l’istituzione del Master in turismo e management, infatti, si valorizzeranno i talenti del nostro territorio, attivando posti di lavoro rivolti ad operatori specializzati e competenti. Nuovi spazi saranno messi a disposizione delle associazioni per creare veri e propri laboratori di cultura aperti, partecipati e accessibili a tutti, dove ospitare manifestazioni, eventi di formazione, promozione della cultura e della storia del nostro territorio.

5 – IL PROTOCOLLO PER PIÙ LEGALITÀ

Promuovere un accordo con il Consorzio Industriale del Lazio, Prefettura, Procura e FF. OO. per un “Protocollo della Legalità” che miri alla prevenzione e alla repressione di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

6 – FONDO ANNUALE PICCOLI COMUNI

I piccoli comuni sono il motore trainante della nostra provincia, ma hanno necessità e priorità diverse rispetto agli altri comuni. I Sindaci più degli altri le conoscono: per questo, tramite l’istituzione di un fondo annuale, daremo risposte alle necessità concrete di queste piccole realtà, permettendo alle amministrazioni di gestire risorse dedicate alle esigenze delle realtà che amministrano, come per la realizzazione di opere infrastrutturali, per il rifacimento del manto stradale, per creare luoghi di aggregazione per giovani o anziani o promuovere eventi.

COMUNICATO STAMPA