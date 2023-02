Frosinone – Da lunedì attivi 8 nuovi posti letto per la specialità di gastroenterologia presso l’ospedale Spaziani

Il nuovo reparto guidato sempre dal capo dipartimento medico dott. Stefano Brighi permetterà di:

– di decongestionare il P.S. e del Reparto di Medicina Interna con la presa in carico di pazienti specialistici affetti da patologie gastroenteriche;

– la presa in carico di pazienti afferenti al P.S. affetti da patologie digestive che necessitano di trattamenti in emergenza/urgenza (es. emorragie digestive del tratto digestivo superiore ed inferiore; patologie epatiche scompensate) con possibilità di diagnosi e cura in un setting assistenziale specialistico e quindi più appropriato in termini di efficacia/efficienza;

– la possibilità diagnosi e cura per tutte le patologie del tratto gastroenterico quali : epatopatie acute e croniche; patologie acute e croniche del pancreas; malattie infiammatorie croniche intestinali riacutizzate, diagnosi e cura delle neoplasie del tratto digestivo – del fegato e del pancreas, malassorbimento, anemia carenziali e da perdita;

– la riduzione dei ricoveri impropri presso altri reparti di degenza (es. reparto di chirurgia;

– la possibilità di eseguire, grazie al DH, tutte quelle procedure endoscopiche operative che necessitano di monitoraggio post procedurale, senza ricorrere al ricovero ordinario, ottimizzando così la gestione dei letti per acuti;

– di incrementare l’attività endoscopica per le procedure operative più complesse che necessitano di degenza.

Inoltre la UOC di Gastroenterologia del PO di Frosinone è da tempo inserita nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università la Sapienza di Roma, per l’insegnamento in Endoscopia Digestiva ed Ecografia Addominale; con l’attivazione del reparto di degenza, l’offerta formativa viene ampliata e ciò comporta la possibilità di avere ulteriori medici specializzandi nel P.O. di Frosinone a supporto dell’attività clinica ed assistenziale.

COMUNICATO STAMPA