Isola del Liri, Enzo Peticca nominato nuovo segretario di zona di Destra Sociale

Si è svolta nei giorni scorsi una riunione tra i Militanti di DESTRA SOCIALE di Isola del Liri, Sora e Castelliri. In questa riunione, oltre all’azione politica da effettuare in occasione delle imminenti Regionali, è stata presa visione dell’attuale situazione politica, soprattutto in cui versa quella di Isola del Liri. Successivamente è stato nominato Enzo Peticca nuovo segretario di zona di DESTRA SOCIALE per le comunità militanti sopraelencate , il quale continuerà anche a rivestire la carica di Dirigente provinciale. “Conosco Enzo da tanti anni e conosco molto bene la sua preparazione politica e l’infinita passione per tutto il suo territorio.Con lui Destra Sociale avrà di nuovo il posto che gli spetta nello specifico scenario politico locale. Sarà LUI sul territorio di competenza a relazionarsi eventualmente con i rispettivi esponenti cittadini di Fratelli d’Italia con i quali siamo Federati a livello nazionale. Ai miei auguri di Buon lavoro si unisce anche il nostro Presidente Luca Romagnoli “.

Comunicato stampa Sergio Arduini ref. provinciale DESTRA SOCIALE.

