Rari Nantes Frosinone in serie A2

Una super Rari Nantes Frosinone vince 8-9 alla Scandone contro l’Ischia Marine Club e conquista la promozione in serie A2!

Grandissima prestazione dei gialloblù, che bissano il successo di gara 1 e chiudono subito la serie della finale. Testa e cuore, questo è servito a Napoli per raggiungere l’obiettivo stagionale e regalare una gioia immensa a presidente e tifosi.

Partita sempre equilibrata, giocata sul filo del rasoio da due squadre costruite per vincere. Il primo e unico allungo del match è dei ciociari a metà quarto tempo, quando Ambrosini sigla il 7-9. Da lì in poi, tanto sacrificio e una grande difesa regalano al Frosinone la tanto attesa vittoria. È serie A2!

COMUNICATO STAMPA