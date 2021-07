Cori, rinviato al 6 agosto il concerto della NOVA AMADEUS

Il concerto dell’orchestra NOVA AMADEUS e della corale polifonica HERNICA SAXA, che avrebbe dovuto tenersi venerdì 16 luglio alle ore 21 in piazza del Tempio d’Ercole a Cori, è stato spostato, stesso luogo e stessa ora, al 6 agosto prossimo. Le previsioni meteo, che si preannunciano non favorevoli, non hanno consentito di rischiare. Musicisti ed organizzazione hanno ritenuto di rimandare l’evento a venerdì 6 agosto.

COMUNICATO STAMPA

