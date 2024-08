Raduno storico della Fiat 500, decine di esemplari della mitica utilitaria nelle strade del borgo di Anagni affiancati dalla Polizia Stradale

Anche quest’anno si è svolto il Raduno Fiat 500 e Auto d’Epoca III Memorial Fabio Colatosti, patrocinato dai comuni di Fiuggi ed Anagni, che si è concluso domenica 4 agosto nel borgo di Anagni con la partecipazione della Polizia Stradale.

Vista la lunga collaborazione in eventi relativi alla sicurezza, la Polizia Stradale è stata chiamata a presenziare all’evento accanto a decine di autovetture storiche, in una giornata splendida durante la quale numerosi appassionati ma anche persone comuni, soprattutto famiglie, hanno potuto ammirare le mitiche utilitarie che hanno fatto la storia dell’Italia nel centro storico di Anagni.

Per l’occasione è stato allestito anche uno stand per promuovere le campagne di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’educazione stradale. Se dalle mitiche Fiat 500 di strada se ne è fatta molta, in termini di implementazione delle tecnologie di sicurezza dei veicoli, è fondamentale che i conducenti mantengano sempre alta l’attenzione alla guida, rispettino le norme stradali e adottino comportamenti volti alla massima prudenza.

Si conferma il successo della manifestazione: un momento di condivisione per tutti gli appassionati del mondo dell’automobile d’epoca e una straordinaria occasione per consolidare la cultura della sicurezza stradale.

COMUNICATO STAMPA