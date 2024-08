Ceccano – Comitato Referendario “NO Autonomia Differenziata”, domani la raccolta firme

Domani, martedì 6 agosto, a Ceccano si terrà un banchetto per la raccolta firme a sostegno della proposta di referendum per bloccare il disegno di legge sull’autonomia differenziata.

Il comitato referendario dà appuntamento ai Giardinetti in viale della Libertà, per sostenere un referendum doveroso per impedire al governo Meloni di spaccare in due il Paese. Una raccolta firme importante per ribadire che l’Italia è quella delineata dalla nostra Costituzione Antifascista. Un’Italia Unita, Libera e Giusta, che riesca a tutelare i diritti di tutti i cittadini, a prescindere dalla regione di nascita. Un Paese capace di garantire servizi primari come Istruzione e Sanità su tutto il territorio, senza alcuna distinzione.

Se Meloni e i suoi vogliono creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, è nostro compito quello di opporci con forza a questa idea scellerata e pericolosa.

Se anche tu vuoi dimostrare la contrarietà a questa idea di Paese diviso, porta un documento di identità e vieni a firmare al nostro banchetto.

Il Comitato Referendario “NO Autonomia Differenziata”.

COMUNICATO STAMPA