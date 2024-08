Posta Fibreno – Festa del Crocifisso del Lago e del Subacqueo

Nel fine settimana, nella splendida cornice di Posta Fibreno, si è tenuta la suggestiva festa del Crocifisso del Lago e del Subacqueo, a cui hanno partecipato i Carabinieri del Nucleo Sommozzatori di Roma.

L’evento religioso, che ricorre ogni anno dal 1992, richiama una folta presenza di turisti e fedeli. La statua in acciaio del Crocifisso, realizzata dallo scultore Pino Bonavenia, fu collocata sui fondali del lago nel 1977 dal centro Sub di Sora e ogni anno viene fatta riemergere, ponendola – in esposizione ai fedeli e turisti – sulle acque del lago fino alla prima decade di settembre.

Il tutto si è svolto sotto l’ininterrotta vigilanza e cornice di sicurezza garantita dal Nucleo Sommozzatori dell’Arma dei Carabinieri che sabato sera hanno assicurato il sereno svolgimento della manifestazione, anche se in misura ridotta per via delle avversità meteorologiche.

Il Nucleo Sommozzatori Carabinieri di Roma è intervenuto con un natante di ultima generazione a propulsione elettrica e quattro unità, ed è stato supportato dall’Arma territoriale della Compagnia di Sora rappresentata, in quel contesto, dal Tenente Giovanni Simeone, da pochi giorni insediatosi al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora.

