“Piano Triennale per lo sviluppo del turismo della Regione Lazio”, Acampora: “Centralità dei territori e cooperazione ”

“Il turismo è un asset strategico per il rilancio dell’economia dei “luoghi”, perché se si vuole ragionare su un piano di sviluppo in una regione come il Lazio, dove Roma genera una dimensione di turisti enorme, bisogna intercettare i nuovi trend del turismo e lavorare per moltiplicare gli attrattori che sono tanti nei nostri territori e che spesso sono sconosciuti e comunque non inseriti in un circuito. Questo può avvenire solo con un gioco di squadra tra istituzioni e imprese, per mettere in campo proposte e progetti per promuovere un’economia turistica diffusa e prima di tutto attenta al territorio”. – Ha aperto così il suo intervento all’evento “Verso il Piano triennale per lo sviluppo del Turismo della Regione Lazio”, in scena nella mattinata di oggi, 18 novembre, presso l’Auditorium dell’Abbazia di Fossanova, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

Un evento promosso dall’Assessorato al turismo, ambiente, sport cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità della Regione Lazio. Cinque incontri, uno per ogni provincia del Lazio, voluti dall’Assessore Elena Palazzo, con l’obiettivo di dar vita ad un confronto con il Partenariato per la definizione del Pieno Triennale per lo sviluppo del Turismo della Regione Lazio 2025-2027, verso gli Stati Generali del Turismo.

Nel ringraziare l’Assessore Palazzo, “Perché l’ascolto del territorio è prioritario quando si vogliono mettere in campo le strategie più efficaci”, Acampora ha proseguito: “Il binomio turismo-sostenibilità è irrinunciabile e il fenomeno dell’overtourism non è la conseguenza dello sviluppo turistico ma il risultato di una gestione inefficace dei flussi turistici. Lo dico perché al prossimo appuntamento del Giubileo dobbiamo arrivare preparati, per questo la Camera di Commercio sta già lavorando e intende mettere in bilancio 50.000 euro per iniziative proprio inerenti il Giubileo. Fondamentale per affrontare questi temi è un’alleanza forte tra operatori privati, Istituzioni e comunità e dobbiamo lavorare per aumentare gli attrattori, per farli conoscere e per collegarli efficacemente. Per promuovere un turismo sostenibile che sia i turisti, sia i cittadini chiedono a gran voce e le imprese del settore sono molto attente a questi temi. Come Camera di Commercio abbiamo messo in campo un ampio programma di promozione e valorizzazione dell’area vasta Frosinone Latina con ingenti risorse che stiamo mettendo a disposizione del territorio per la destagionalizzazione turistica e per la qualificazione dell’offerta e dei servizi. Abbiamo appena pubblicato il Bando per lo sviluppo dei territori, giunto alla sua quarta edizione, che anche quest’anno consentirà ai Comuni delle nostre province, insieme alle organizzazioni imprenditoriali, di realizzare eventi e iniziative promozionali di grande attrazione e di spessore, rivitalizzando le nostre città e i nostri borghi. Abbiamo confermato anche quest’anno il Bando a sostegno delle imprese del settore turistico e abbiamo deciso di ampliare la nostra azione con un ulteriore Bando per la promozione e la riqualificazione della filiera dei pubblici. Sono due Bandi di prossima emanazione da parte dell’Azienda Speciale Informare che sono certo avranno ampio riscontro. Si tratta di iniziative a cui teniamo moltissimo, con un investimento complessivo che supera i 4 milioni e 600 mila euro negli ultimi quattro anni”.

Poi il Presidente Acampora ha guardato all’impegno messo in campo per la promozione della filiera enogastronomica: “Per promuovere le nostre eccellenze, con proposte culturali che puntano a consolidare l’identità dei nostri luoghi, abbiamo messo in campo importanti iniziative quali “Vini d’Abbazia”, una rassegna unica in Italia che abbiamo realizzato proprio qui a Fossanova, che ha visto la partecipazione dei più importanti produttori di vini d’abbazia e monasteri nazionali e internazionali. Inoltre, con “Oltre Roma Wine Tour”, la prima manifestazione B2B dedicata ai vini del basso Lazio, nata grazie al Tavolo permanente per la valorizzazione del settore vitivinicolo, istituito dalla nostra Camera di Commercio, abbiamo dato vita ad un modello di coprogettazione con le Strade del vino e i Consorzi di produttori. Abbiamo partecipato al Fiet di Venezia, una vetrina prestigiosa dedicata al luxury del food e dei turismi italiani, dove abbiamo portato le nostre eccellenze enogastronomiche”. – In conclusione, il Presidente Acampora ha ricordato gli investimenti e gli eventi dedicati al Cineturismo: “Uno strumento di promozione del territorio di grande impatto: il primo evento a Gaeta, lo scorso marzo, ha ricevuto un grande consenso e a dicembre replicheremo a Cassino. La Camera di Commercio continuerà a dare il proprio contributo di idee e proposte su progettualità che abbiano una grande riconoscibilità e che valorizzino i nostri luoghi, nella convinzione che la centralità dei territori sia un fattore irrinunciabile”.

COMUNICATO STAMPA

