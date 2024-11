SANITA’ – LA SAVO RIMEDIA UNA “RANDELLATA”

Per la presidente della Commissione sanità della Regione Lazio, onorevole Alessia Savo è decisamente un brutto momento. Corre, si agita, ci prova ma risolvere i problemi della sanità pubblica in Ciociaria non è né facile né semplice. Non sempre e non tutto dipende da lei. Ci sono altre e forse ben più gravi responsabilità. Anche del passato.

Questa mattina a Sora, a margine di una conferenza stampa, su altri e interessanti temi, è stata pesantemente attaccata da Augusto D’Ambrogio, direttore editoriale della storica emittente Liri Tv.

Le ha detto: “Sei venuta più volte in ospedale a Sora, hai fatto tante promesse, fino ad oggi non si è visto nulla”. Gelo in sala, la presidente scura in volto. E non ha avuto neppure la possibilità di difendersi.

Fonte Penna e Spada

