ARRESTATO 61ENNE, DEVE SCONTARE LA PENA DEFINITIVA PER VIOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

I Carabinieri della Stazione di Aquino (FR) hanno arrestato un 61enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione e contestuale sottoposizione alla detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR). I militari operanti hanno provveduto alla notifica del provvedimento in argomento che, nei confronti del 61enne, dispone l’espiazione della pena definitiva di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) di reclusione da eseguirsi presso il suo domicilio, a seguito di “violazioni in materia edilizia”, commesse nel 2017 in Aquino.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione ove sconterà la pena, rimanendo a disposizione dell’A.G. mandante..

comunicato stampa – foto archivio

