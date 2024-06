Partita di Calcio Benefica a Sostegno dell’Associazione “Le Ali di Flavio ODV”

Il prossimo 30 giugno alle ore 10.30 presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati di Anagni si terrà una partita di calcio benefica organizzata dall’ASD Frassati Anagni, con la partecipazione del Frosinone Calcio e il patrocinio del Comune di Anagni. Un match tutto al femminile il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Le Ali di Flavio ODV”, ha l’obiettivo di sostenere la cura e l’assistenza ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali Bambino Gesù e Agostino Gemelli di Roma. A dare il calcio d’inizio alle ore 11.00 sarà il Sindaco, L’Avv. Daniele Natalia, che ha prontamente supportato l’iniziativa accogliendola sul territorio di Anagni. Il Sindaco ha dichiarato: “Iniziative come questa sono fondamentali per amplificare il messaggio di solidarietà e di speranza, dando a tutti la possibilità di partecipare alla vita della comunità e fare la differenza”. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante evento per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, ogni contributo sarà un aiuto prezioso per chi ha più bisogno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340 743 0373.

