Ceprano – Palazzine via Padre Domenico Passionista, interviene Ater. Colucci: “Ringrazio il Commissario Iannarilli”

Da qualche giorno gli abitanti delle palazzine Ater di via Padre Domenico Passionista, avevano segnalato distacchi di pezzi di cornicione ed intonaco su tutti i quattro gli immobili. Il sindaco Colucci ha sin da subito sollecitato l’Ater, che in mattinata è intervenuta per un primo sopralluogo utile a capire gli interventi da realizzare.

“Ringrazio il commissario Ater Iannarilli – ha sottolineato il sindaco Colucci – per il rapido intervento. Auspico ora che questa situazione di pericolo imminente possa essere sanata, ma che questo sia solo il primo passo”. Il primo cittadino, ha già in agenda insieme all’assessore al ramo Polisena, un incontro in cui pianificare la situazione dell’edilizia pubblica a Ceprano. “È questo il nostro ruolo su temi così delicati: stimolare gli enti sovraordinati. Ed in questo caso – conclude Colucci – abbiamo la fortuna di avere dall’altra con un amico ed un grande professionista come Antonello Iannarilli”.

Comunicato stampa

